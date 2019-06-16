Volkswagen fabrikası için Cumhurbaşkanlığı devrede

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung’a yaptığı açıklamada, Volkswagen’in Türkiye ya da Bulgaristan’a kurmayı planladığı üretim tesisi konusunda Türkiye’nin avantajlarını anlattı.

Arda Ermut, fabrikanın, sadece yatırım olarak değil, tarihten gelen Türk-Alman dostluğu açısından da sembolik bir önem taşıdığına vurgu yaptı. Ermut, demokrasi ve insan hakları alanındaki gelişmelere bağlı olarak, Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ilişkilerin son zamanlarda düzeldiğine de dikkat çekti.

Bilindiği gibi, gazeteniz ÇORUM HABER, Türkiye’de kurulması söz konusu olan Volkswagen fabrikası için en uygun yerin Çorum olduğunu savunuyor. ÇORUM HABER’in dile getirdiği haklı gerekçeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da iletilmiş ve kendisi tarafından değerlendirmeye alınmış bulunuyor. (Haber Merkezi)