Volkan Tepe’nin ilk şiir kitabı “Otopsi Raporu” beğeni topladı
Avukat Volkan Tepe’nin ilk şiir kitabı “Otopsi Raporu”, Şiirden Yayıncılık tarafından çıkarıldı.
Güncel 21.01.2022, 23:24
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Kitabın arka kapak yazısını da Şiirden Yayıncılık Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni, ünlü şair Metin Cengiz yazdı.
Av. Volkan Tepe,1989 Çorum doğumlu. Eti Lisesi’ni ve D.Ü. Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.
Avukatlık stajı sırasında sanatla ilgilenmeye ve şiir yazmaya başladı. 2021’de Şiirden Yayıncılık ile aynı isimli derginin sahibi, ulusal ve uluslararası bir çok ödülün sahibi Metin Cengiz ile tanıştı. Kendisinin teşviki ve desteğiyle şiire ağırlık verdi, şiirleri 30’a yakın mecrada yayınlandı.
Seçme şiirleri, Metin Cengiz' in tavsiyesiyle ''Otopsi Raporu'' isimli kitapta toplandı ve Aralık-2021’de basıldı.
Volkan Tepe, Diyetisyen Cansu Tuğrel Tepe ile evli. (Haber Merkezi)
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