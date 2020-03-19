“Virüsten korunmak için ilaca erişim şart”

Korona virüsle mücadele için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararlar kapsamında ilaçlarını raporla alan yaşlıların ve kronik hastalığı olanların hastaneye gitmeden ilaçlarını alabilecek olmasının sevindirici olduğunu anlatan Palandöken, bu karara ek olarak esnaf ve sanatkarların da korona virüs tehdidinden kendini koruyabilmesi için kronik hastalıkların tedavisinde gerekli ilaçları düzenli olarak kullanması gerektiğini belirtti. Palandöken, “Bu yüzden prim borcu olan esnaf ve sanatkarlarımızın diğer vatandaşlar gibi katılım paylarını ödeyerek ilaca erişim sağlayabilmesinin önü açılmalı” dedi.

“ESNAFIN KENDİNİ KORUYABİLMESİ İÇİN İLACA DÜZENLİ ERİŞİMİ ŞART”

Esnaf ve sanatkarın virüsten korunabilmesi için kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlara düzenli olarak erişebilmesi gerektiğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Prim borcu olan esnaf ve sanatkarlarımız, SGK tarafından yapılan son düzenleme ile süresi bir yıl daha uzatılan GSS kapsamındaki sağlık hizmetinden faydalanabiliyor. Ancak İki aydan fazla süreyle sigorta prim borcunu geciktiren esnafımız GSS kapsamında muayene olabilirken tedavi için kullanması gereken ilaçlar sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanmıyor. Virüsün getirebileceği olası risk faktörlerini minimuma indirmek için herkes sağlık hizmetlerinden eksiksiz faydalanabilmeli” şeklinde konuştu.

“RİSK GRUBUNDA OLAN HERKES İLAÇLARINI DÜZENLİ KULLANABİLMELİ”

Korona virüsün getirebileceği risk unsularıyla baş edebilmek adına bağışıklığın kuvvetlendirilmesinin önemine değinen Palandöken, “Kronik hastalığı olan kişilerin korona virüsten korunması için daha dikkatli olmaları gerektiği ve hayati tehlikelerinin sağlıklı kişilere kıyasla daha yüksek boyutta olduğu bilinen bir gerçek. Şeker, kalp-damar, tansiyon vb. gibi hastalığı olanların ilaçlarını aksatmadan düzenli bir şekilde kullanmaları gerekiyor. Bu yüzden, prim borcu olan esnafımızın ve ailesinin mağdur olmaması için gerekli düzenleme bir an önce yapılarak ilaca erişimleri sağlanmalı” diye konuştu.(Haber Merkezi)