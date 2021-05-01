Genel Sağlık-İş Sendikası Çorum İl Temsilcisi Yalçın Çiftçi, pandemi sürecinde iş yükleri artarken ücretleri eriyen sağlık çalışanlarının 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü, “can kurtarmak” adına çalışarak kutladığını bildirdi.

Yurttaşların “yaşam ve sağlık hakkı” için mücadele veren sağlık çalışanlarının kimi zaman kendi sağlığından olduğunu ancak emeğinin karşılığını alamadığını kaydeden Çiftçi, “Sağlık çalışanları, sağlıklı, güvenceli, insan onuruna yaraşır çalışma ve yaşam koşulları istemektedir” dedi.

Emekçilerin işi ve sağlığı arasında seçim yapmak durumunda kaldığını belirten Çiftçi, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Pandemi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde insanlar birçok temel hak ve özgürlüklerinden yoksun kalırken, hizmet ve üretim sektöründe zorunlu çalışan emekçilerin çoğu zaman sağlık ve yaşam hakları da ellerinden alınmaktadır. Siyasi iktidarın pandemi döneminde yaşam hakkı çerçevesinde salgından koruyacak önlemleri herkes için alması gerekmektedir. Oysa bugün kapanma kararına karşın zorunlu çalışanların sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışma hakkı bulunmamakta, emekçiler işi ve sağlığı arasında seçim yapmak durumunda kalmaktadır.

Virüs değil, emek düşmanı politikalar öldürmektedir.

Pandemi eşitsizlikler ve yoksullukları daha da arttırmıştır. İşyeri kapanmaları ve işten çıkarmalar nedeniyle işsizliğe bağlı gelir kayıpları artarken, krizi fırsata çeviren kimi işverenler kısa çalışma ve ücretsiz izin gibi uygulamaları işçiler üzerinde baskı aracına dönüştürmektedir. Mevcut yasalar çalışanları koruyamamaktadır.

Emekçinin sağlığı söz konusu olduğunda dikkate alınmayan salgın, söz konusu olan 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olduğunda dikkate alınmaktadır. Emekçilerin taleplerini dile getirmesine tahammül edemeyen siyasi iktidar, alanları kapatmakla emekçiyi susturamayacaktır.

Gün birliği, dayanışmayı, örgütlenmeyi ve mücadeleyi yükseltme günüdür. 1 Mayıs; emperyalizme, sömürüye ve yaşanan tüm ayrıştırmalara örgütlenerek, birlikte cesaretle karşı durma günüdür.

Açlığa ve sefalete terk edilen emekçiyi, üreticiyi, çiftçiyi, küçük esnafı içinde bulunduğu çıkmazdan kurtaracak düzenlemeler acilen yapılmalı ve bunlar için kaynak tahsis edilmelidir.

Salgınla etkin mücadele edilirken, alınacak tedbirler nedeniyle yurttaşların yaşayabileceği maddi kayıplar sosyal devlet ilkesi gereğince telafi edilmelidir.

Genel Sağlık-İş olarak tüm emekçilerin Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününü kutluyoruz.” (Haber Merkezi)