Villa, ticaret ve konut arsalarından biri satıldı
Çorum Belediyesi villa, konut ve ticaret arsalarını ihale yoluyla satışa sundu.
Çorum Belediyesi villa, konut ve ticaret arsalarını ihale yoluyla satışa sundu.
Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen huzurundaki ihalede satışa sunulan 4 arsadan sadece 1 tanesi 7 milyon TL bedelle satıldı.
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif açık artırma usulü ile saat 14.00’de başlayan ihalede Ayarık bölgesinde bulunan ve 6 milyon 610 bin TL bedelle ihaleye çıkan arsanın satışı gerçekleştirildi.
İbrahimçayırı bölgesinde bulunan villa-konut sitesi arsası, Çepni Mahallesi’nde bulunan ticaret arsası ve Gülabibey Mahallesi’nde bulunan ticaret+konut arsasına alıcı çıkmazken ihalede tek satılan arsa 7 milyon TL ile Ayarık’taki arsa oldu.
Buna göre 6 milyon 610 bin TL ile ihaleye çıkan arsaya Turkuaz Evler, Uzay Gayrimenkul ile Erdal Gök teklif verdi. Kapalı zarfların açılması ile Turkuaz Evler adına Nuri Oral 6 milyon 620 bin TL, Erdal Gök 6 milyon 810 bin TL ve Uzay Gayrimenkul’ün ise 6 milyon 620 bin TL teklif verdiği belirlindi. Daha sonra ise açık artırmaya geçildi. Açık artırma sonucunda 7 milyon TL teklif veren Erdal Gök Ayarık’taki arsanın sahibi oldu. (Volkan SINAYUÇ)