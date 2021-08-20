Villa, ticaret ve konut arsalarından biri satıldı

Çorum Belediyesi villa, konut ve ticaret arsalarını ihale yoluyla satışa sundu.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen huzurundaki ihalede satışa sunulan 4 arsadan sadece 1 tanesi 7 milyon TL bedelle satıldı.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif açık artırma usulü ile saat 14.00’de başlayan ihalede Ayarık bölgesinde bulunan ve 6 milyon 610 bin TL bedelle ihaleye çıkan arsanın satışı gerçekleştirildi.

İbrahimçayırı bölgesinde bulunan villa-konut sitesi arsası, Çepni Mahallesi’nde bulunan ticaret arsası ve Gülabibey Mahallesi’nde bulunan ticaret+konut arsasına alıcı çıkmazken ihalede tek satılan arsa 7 milyon TL ile Ayarık’taki arsa oldu.

Buna göre 6 milyon 610 bin TL ile ihaleye çıkan arsaya Turkuaz Evler, Uzay Gayrimenkul ile Erdal Gök teklif verdi. Kapalı zarfların açılması ile Turkuaz Evler adına Nuri Oral 6 milyon 620 bin TL, Erdal Gök 6 milyon 810 bin TL ve Uzay Gayrimenkul’ün ise 6 milyon 620 bin TL teklif verdiği belirlindi. Daha sonra ise açık artırmaya geçildi. Açık artırma sonucunda 7 milyon TL teklif veren Erdal Gök Ayarık’taki arsanın sahibi oldu. (Volkan SINAYUÇ)

