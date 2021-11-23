Veysel ve Mehmet Bektaş’ın dayısı Celal Yılmaz vefat etti
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Danışmanlarından hemşehrimiz Veysel Bektaş'ın dayısı Celal Yılmaz vefat etti.
Güncel 23.11.2021, 18:41
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Çorum merkeze bağlı Sarıkaya köyünden Celal Yılmaz, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Danışmanı Veysel Bektaş ile birlikte İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ve AK Parti Belediye Meclisi eski üyelerinden Talip Bektaş'ın dayısı, gazeteci Elvan Yılmaz'ın kuzeni, Ünal Yılmaz, Mustafa Yılmaz ve Rıza Yılmaz'ın babaları olan Celal Yılmaz’ın cenazesi saat 11.00’de hastaneden alınarak Sarıkaya Köyü’nde defnedildi.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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