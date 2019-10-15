“Verilmeyen hakkımızı söke söke aldık”

Açılışa Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, başkan yardımcıları Kamu-Sen İl temsilcisi Selim Aydın, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Temsilciliğin açılışında konuşan Kamu-S en İl Temsilcisi Selim Aydın, alınan başarının tüm üyelere ait olduğunu belirterek hepsini tebrik ettiğini ifade etti.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ise konuşmasında açılışı yapılan işyeri temsilciliğinin, sendikanın daha güçlü yarınlarına vesile olmasını dilediğini kaydetti.

Geçtiğimiz yıl hak edilen yetkinin o zamanki üniversite yönetimi tarafından gasp edilmesi nedeniyle alınamadığını belirten Geylan, bu yıl üyelerin üstün gayreti ile bir önceki dönem gasp edilen yetkinin söke söke geri alındığını vurguladı. Türk Eğitim-Sen’in uzun bir süredir muhatap olduğu konjonktüre rağmen büyümeye devam ettiğini anlatan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 125 bin olan üye sayısının o zamandan bu zamana kadar artarak 210 bine çıktığını anlattı. Bu sayıya ulaşırken kimseye ulufe dağıtmadıklarını kimseye unvan ya da tayin sözü vermediklerini söyleyen Geylan, “Görevinizi yaptınız yetkiyi aldınız. Bu adanmış Türkiye sevdalılarının aldığı bir başarıdır. Bundan sonraki süreçte yetkili sendika nasıl olur göstereceksiniz. Yetki kazığını çakacaksınız ve buradan kimse sökemeyecek.

Böyle dönemler turnusol kağıdıdır. Böyle dönemlerde kimin nasıl pozisyon aldığını milletimiz yakından ve dikkatle takip ediyor. Devletimiz bir hafta önce sınır ötesi bir operasyona girdi. Dün Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı’nda olduğu gibi Fırat’ın doğusunu pislikten temizlemek için düzenlenen operasyonda devletimizin yanındayız. Gerek yurt içi gerekse dışında milletimizin bekasına kasteden son terör unsuru bertaraf edilene kadar çaba gösterilecektir. Bu tür durumlarda kim nasıl tavır alıyor görülüyor. Terörle mücadeleyi savaş olarak değerlendirip barış tellallığı yapanlar pozisyonunu belirlemiş demektir. Bunlar bizim yanımızda değil demektir. Nedir onların pozisyonu? Bizim olmadığımız yer. Biz neredeyiz? Devletimizin ve milletimizin yanındayız. Allah askerimize güç versin, devletimize zeval vermesin. İnşallah kayıp vermeden, canımız yanmadan bu operasyon nihayete erer ve devletimizin sınırları pislikten temizlenir” dedi.

(Erkan BAYATLI)