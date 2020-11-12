Velipaşa Konağı restore ediliyor

Tarihin tekrardan canlandırılması noktasında büyük öneme sahip Velipaşa Hanı’nda yaptığı restore çalışmalarında sona gelen Çorum Belediyesi, farklı noktalarda şehrin tarihi dokusunu korumaya yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

Başlattıkları Kültür Rotası projesi ile şehrin kültür ve turizmine önemli bir katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çorum Kalesi’nden başlayarak İkiz Konaklar, Velipaşa Konağı, Eski Karakol Binası, Belediye Binası, Saat Kulesi Dikiciler Arastası ve Çöplü Arastası gibi şehrin kültürel anlamda önemli noktalarına kadar uzanacak olan Kültür Rotası projemiz, seçim dönemi taahhütlerimizden biriydi ve bu projeyi hayata geçirmek adına önemli bir aşama kat ettik. Bu şehrin kültürüne, tarihine aşık bir belediyecilik anlayışı ile tarihi öneme haiz binaların aslını bozmamak için cerrahi hassasiyetle restorasyon çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmalardan biri de hali hazırda Kadın Kültür ve Sanat Merkezi olarak kullandığımız Veli Paşa Konağımızda sürüyor. Konağımızın basit tadilat dediğimiz dış cephede zamanla eskiyen sıva, ahşap kısımlar, yağmur olukları ve çatıda oluşan yıpranmaları gidermek için restorasyon çalışmasına başladık. Çorum’da hiçbir tarihi dokunun yıpranmasına ve atıl durumda olmasına gönlümüz razı değil. Şehrimizde tarihimize sahip çıkarak turizmi de canlandıracak projeler üretmeye ve bu projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

(Haber Merkezi)