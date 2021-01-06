Velipaşa Hanı gün sayıyor

Belediye tarafından restore ettirilen ve günümüze kadar ulaşan ülkenin en büyük üç hanından biri olan tarihi Velipaşa Hanı, gerek planı ve gerekse mimari açıdan Osmanlı dönemi hanlarına örnek teşkil ediyor. Bin metrekare alana inşa edilen ve 'Anadolu Oteli' olarak kullanılan Velipaşa Hanı, 1914 yılında meydana gelen yangında büyük hasar gördü. O dönem yeniden inşa edilerek bugünkü halini alan han, geçen yıllara kadar market ve depo olarak kullanıldı. Çorum Belediyesi’nin mülk sahipleri ile yaptığı görüşmeler sonunda han, restorasyonun yapılarak turizme kazandırılması için 35 yıllığına kiralandı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Meclis üyeleri ve birim müdürleri ile birlikte handa incelemelerde bulunarak restorasyon hakkında bilgi aldı. Velipaşa Hanı’nın Türkiye’nin en büyük 3 hanından birisi olduğunu belirten Başkan Aşgın, tarihi hanı 29 Mayıs 2021 tarihine kadar bitirileceğini ve Haziran ayı içinde hizmete açmayı planladıklarını açıkladı.

Velipaşa Hanı’nın, içerisinde birçok hatıra barındırdığını açıklayan Aşgın, “En çok heyecan duyduğunuz proje nedir sorulduğunda 'tarihi dokunun ayağa kaldırılması' diyoruz. Şehirler de insanlara benzer. Şehirler sadece madde değildir. Beden değildir. Şehirlerin de ruhu vardır. Şehirlerin ruhu ve kalbide bu tür nitelikli binalardır. Tarihi doku ayağa kalktıkça şehrin kalbi rahatlar. Gönlü rahatlar. Şehir huzur bulur. O yüzden bu tür binaları önemsiyoruz” diye konuştu.

Tarihi hanın şehrin kalbi olduğunu anlatan Aşgın, “Velipaşa 150 yıllık bir han. Velipaşa Vakfına ait hanımızı belediye olarak 2015 yılında kiraladık. Restorasyon çalışması için çalışmalara hemen başlandı. O dönemde iki aşamalı ihale gerçekleştirildi. Bizden önceki dönemde yüzde 30 seviyelerinde belli bir düzeyde ihalesi yapılmıştı. Geçtiğimiz yıl Haziran ayı içerisinde 3 milyon 820 bin bedelle tamamlama ihalesine çıktık. Verilen süre 29 Mayıs 2021'de doluyor. 29 Mayıs aynı zamanda İstanbul’un fethi. Adeta şehrin yeniden fethi gibi. İstanbul’un fethedildiği gün burayı tamamlamış olacağız” diye konuştu.

“TARİHİ DOKUYA ÖZEN GÖSTERİLDİ”

Restorasyon çalışmalarında Velipaşa Han’ın ruhuna ve tarihi dokusuna uygun olması için büyük bir özen gösterildiğini anlatan Çorum Belediye Başkanı Aşgın, “Mümkün olduğunca ilk haline sadık kalınarak bugünlere gelindi. Nihayet sonlara doğru geliyoruz. 29 Mayıs 2021 itibariyle burası tamamlanmış olacak. Velipaşa Han’ımız Türkiye’deki en büyük 3 handan birisi. Çok büyük bir bina. Nitelikli bir bina. Bu tarihi binayı dokusuna uygun şekilde Çorum’u ve turizme kazandırmış olacağız. Bu han bütün ortak akılla beraber içerisinde yöresel ürünlerimizi ikram edebileceğimiz lokantasından kafeteryasına, geleneksel el sanatlarımızın üretileceği, satılacağı birçok imkanı bize sunuyor. Bu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek yaşayan bir han olarak Haziran ayında hizmete açacağız. Çok heyecan duyduğumuz bir proje. Şu anda çalışmaların yüzde 70’i tamamlandı. Yüzde 30’luk bir kısım kaldı. İnşallah o kısmı da tamamlayarak hizmete açacağız. Yaza bir taraftan korona virüsü kovarak bir taraftan böyle güzel binaları hizmete açmış olarak gireceğiz” ifadelerini kullandı.

Orta Karadaniz Kalkınma Ajansı desteğiyle başlatılan ve 6 milyon lira bütçeli handaki çalışmaların yüzde 70’inin bittiğini anlatan Aşgın, süslemeleri, işçiliği, mimari ve inşaat mühendisliği açısından özel bir eser olarak değerlendirilen tarihi hanın yapılış amacına uygun olarak restoran, otel, yöresel ürünlerin satışının yapılacağı bölümleri ile turizme kazandırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Kale’den başlayarak Ulucami’ye uzanan Kültür Yolu projesini çok önemsediklerini, bu kapsamda Kale’deki kentsel dönüşüme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onay verildiğini, Kale restorasyonu ile ilgili çalışmaların sürdüğünü, ana otobüs durağının yerinin yakın zamanda değişmiş olacağını ve buradaki eski Halkbankası binasının yıkılacağını, tarihi arasta ile birlikte Saat Kulesi’ne bakan cephelerin 22 Ocak’ta cephe sağlıklaştırması ihalesinin yapılacağını, tarihi kültür yolu içerisindeki DOKAP’a Çorum sokağı projesinden 1.6 milyon lira hibe desteği alacaklarını, Zafer Okulu’nun yeniden yapılacağını, İkiz Konaklar’ın ihalesinin yapıldığını ve Kültür Bakanlığı’ndan 1.5 milyon TL’lik bir destek aldıklarını anlatan Aşgın, bu projelere destek sağlayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Meclis üyelerine de teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

(Haber Merkezi)