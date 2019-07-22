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VEFADER’in Çorum turu

İlim Yayma Cemiyeti İstanbul Vefa Yurdu Mezunları Derneği (VEFADER) Ankara Temsilcisi hemşehrimiz Av. Fatih Maden’in girişimleri ile Ankara'da yüksek bürokrat olan 40 kişilik bir ekip Çorum’u gezdi.

VEFADER’in Çorum turu

İlim Yayma Cemiyeti İstanbul Vefa Yurdu Mezunları Derneği (VEFADER) Ankara Temsilcisi hemşehrimiz Av. Fatih Maden’in girişimleri ile Ankara'da yüksek bürokrat olan 40 kişilik bir ekip Çorum’u gezdi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 21:30
VEFADER’in Çorum turu

VEFADER üyesi olan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan heyet, Hattuşa-Çorum ve İskilip rotasında düzenlenen geziyle Çorum ve ilçelerini tanıma imkanı buldu.

Geçtiğimiz gün Ankara’dan sabah saatlerinde Boğazkale’ye gelerek burada rehber eşliğinde Hattuşa’yı ziyaret eden heyet daha sonra Çorum’a geldi. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile biraraya gelerek yeni görevlerinde başarı dileyen VEFADER üyeleri daha sonra ise ismi Millet Bahçesi olarak değiştirilen Kent Park, Ulucami, Çorum Müzesi gibi yerleri gezdiler.

Akşam saatlerinde ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde ağırlanan heyet Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile buluşarak bol bol sohbet etme imkanı buldu. Heyet burada TRT’nin başarılı sanatçılarından Barış Akpınar’ın ilahi ve türküleriyle güzel bir gece geçirdi.

Evsahipliği için Başkan Aşgın ve HİTÜ Rektörü Öztürk’e teşekkür eden heyet ayrıca VEFADER Ankara Temsilcisi hemşehrimiz Avukat Fatih Maden'e de Çorum’u tanımalarına imkan sağladığı için teşekkürlerini iletti. VEFADER heyeti İskilip ziyaretinin ardından Ankara’ya döndü.

(Volkan SINAYUÇ)

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