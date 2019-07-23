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VEFADER’den Rektör Öztürk’e kutlama

İlim Yayma Vefader Yurdu Mezunları Derneği (VEFADER) Ankara Temsilcisi Av. Fatih Maden, üst düzey bürokratlardan oluşan 40 kişilik ekip ile birlikte Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü ziyaret etti.

VEFADER’den Rektör Öztürk’e kutlama

İlim Yayma Vefader Yurdu Mezunları Derneği (VEFADER) Ankara Temsilcisi Av. Fatih Maden, üst düzey bürokratlardan oluşan 40 kişilik ekip ile birlikte Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü ziyaret etti.

23 Temmuz 2019 Salı 19:14
VEFADER’den Rektör Öztürk’e kutlama

Ziyarette Rektör Prof. Dr. Öztürk’ün Hitit Üniversitesi rektörü olarak atanmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden VEFADER Ankara Temsilcisi Av. Fatih Maden, “Rektörümüzün Çorum için önemli bir değer olan Hitit Üniversitesi’nde önemli çalışmalara imza atacağına yürekten inanıyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum” diye konuştu. Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de VEFADER Ankara Temsilcisi Av. Fatih Maden ile beraberindeki heyeti ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. (Haber Merkezi)

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