Vefa iletişim merkezlerine destek çağrısı

Sarı mesajında İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle 65 yaş üstü büyüklerin ve kronik rahatsızlığı bulunanların evlerinden çıkmalarının kısıtlandığını belirterek, sokağa çıkması kısıtlanan ve tek başına yaşayan, evinde genç kimsesi olmayan yaşlıların zorunlu temel ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde valilik/kaymakamlık makamlarınca oluşturulan Vefa İletişim Merkezlerinin görevlendirildiğini, mahallelerde, binalarda, görev yapılan köylerde sokağa çıkamayacak durumda olan büyüklerin ihtiyaçlarının tespit edilerek " Vefa Destek Grubuna" bildirilmesi veya yönlendirilmesi konusunda öğretmenleri ve velileri duyarlı olmaya ve Vefa Destek Gruplarında gönüllü olmaya davet etti. (Haber Merkezi)