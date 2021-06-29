“Vedat Canbek efsane başkan olarak kalmalı”

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin yarın yapılacak olağan genel kurulu öncesinde ilimizin tanınmış simalarından “Deli Memed” lakaplı Mehmet Coşkun bir basın toplantısı düzenleyerek Vedat Canbek’e seçime girmeme ve “Efsane Başkan olarak köşesine çekilme çağrısı geldi.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin olağan kongresinin yarın yapılacağını hatırlatan Coşkun, bir kafede tek başına basın toplantısı yaparak genel kurula ilişkin açıklamalarda bulundu. Kongrenin Çorum’u ve esnafı ilgilendirdiğini belirterek Vedat Canbek’in yaklaşık 40 yıl esnafa hizmet ettiğini anlatan Mehmet Coşkun, kendisine hizmetleri için teşekkür ettiğini ancak artık değişimin vaktinin geldiğini, şahsi fikrince Vedat Canbek’in efsane başkan olarak bırakması gerektiğini dile getirdi.

Vedat Canbek’in geçmiş dönemde sevildiği sayıldığı hizmetlerinden memnun olunduğu için karşısına aday çıkmadığını ve 40 yıldır ilk kez rakibi olarak seçime gireceğini ifade eden Coşkun, “Vedat abinin 10-15 yıl önceki aktifliği bulunsaydı aday bile çıkmayacaktı. Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ederiz. Yaşça büyüğümüzdür esnaf ağabeyimizdir. Bir ahilik babasıdır. Ama bu saatten sonra Vedat abi bizim için efsane başkan olarak kalmalıdır. Ben esnaf olarak artık değişimin şart olduğunu görüyorum. Değişmek zorunda. Çünkü yaşlanmış, yorulmuş bir yönetim var karşımızda. Burası esnafın malı. Koltukta son bulan bir yer olmamalı. Yeni taze kana ihtiyaç var. Esnafa hakikaten yardımcı olacak bir yönetim oluşması gerekiyor” dedi.

Toplantıyı tek başına düzenlediğini, kimsenin fikrini almadığını ve kooperatife üyeliğinin bile bulunmadığını söyleyen Mehmet Coşkun, esnafın artık yenilik istediğine inandığını da dile getirerek “Bence Vedat abinin bu seçimde olmaması gerekiyor. Biz onu omuzlarda efsane başkan yapmalıyız. Seçime girerek ikilik yaratmamalı. Çorum da bizim esnaf da bizim. Yenilik şart. Vedat abinin başkan olduğu günden bugüne kadar geçen sürede doğan birinin bugün torunu var. Ben esnafı korumaya yönelik buradayım” diye konuştu.

Kongrenin el kaldırma değil sandık yöntemi ile yapılması gerektiğini ve bunun için Ticaret Müdürlüğü’nden ricada bulunduğunu söyleyen Mehmet Coşkun sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu seçim sandıkta yapılmalı. Kimse kimseye açık hedef, açık düşman olmamalıdır. Oy namustur ve ben oyumu alır zarfa koyar atarım. Bu seçim sandıkta olmalı. Mevcut yönetimin efsane başkan olarak anılmasını istiyorum. Sizin hizmetiniz kötü olsaydı bu iş çok daha önce biterdi. Salondan omuzumuza alıp sizi çıkartmak, Esnaf Kefalet’e Atatürk resminin yanına bir resmini asmak istiyoruz”

(Haber Merkezi)

