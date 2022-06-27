Vatandaştan Milletvekili Ceylan’a “Söz verdiniz Çorum’a bir tren getiremediniz”

O sırada töreni izleyen bir vatandaş, Ceylan’a “Şimdi tabi her şeyi sıraladınız da söz verdiniz ama Çorum’a bir tren getiremediniz” diye tepki gösterdi.

Ceylan, vatandaşa geçtiğimiz günlerde Milletvekili Oğuzhan Kaya ile birlikte Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüştüklerini anlattı.

Hızlı trenle ilgili projenin tamamlandığını yap işlet modelini çalıştıklarını bildirerek şunları söyledi: “Çorum’a 800 yataklı hastaneyi biz getirmişsek, eski devlet hastanesini biz yeniden yapıyorsak Çorum’a 51 ilde olmayan Onkoloji Hastanesini biz şu anda başladık ve bu yılsonunda bitiriyor isek, diş hastanesinin ihalesini yaptık hiçbir evladımız çene cerrahi için, ortodonti için Samsun’a Ankara’ya gitmesini önlemiş isek, 2002 yılından bu tarafa Çorum’a 135 tane okul binası yapmış isek, Çorum’daki bölünmüş yol kalitesini 2-3 kat artırmış isek, Çorum’un her tarafına spor tesisleriyle, yüzme havuzlarıyla buluşturmuş isek o hızlı treni de Çorum’a AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan getirir siz de merak etmeyin. Bize kuru kuruya kimse akıl vermesin.” dedi.