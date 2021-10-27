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“Vatandaştan hukuksuz ve yüksek rakamlarda tahsilatlar yapılıyor”

Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, internet hizmet kısıtlama ücreti ve kesilen elektrik aboneliğinde açma kapama bedeli adı altında vatandaşlardan hukuksuz ve yüksek rakamlarda tahsilatlar yapıldığını söyledi.

Güncel 27.10.2021, 19:15
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“Vatandaştan hukuksuz ve yüksek rakamlarda tahsilatlar yapılıyor”

Zafer Partisi İl Başkanı Onan, internet hizmet kısıtlama ücreti ve kesilen elektrik aboneliğinde açma kapama bedeli ile ilgili yazılı bir açıklamada bulundu. 
Herhangi bir sebeple gününde ödenmeyen ve belirli bir günü geçen internet hizmetlerine ait faturalara ilk kısıtlamadan sonra 40 TL hizmet kapama bedeli yansıtılacağına dair mesajlar gönderildiğini, benzer bir durumun elektrik faturalarında da açma-kapama bedeli olarak yansıtıldığını söyleyen Bedii Onan: “Her iki durumda da, kısıtlama, kapatma ve açma bedelleri hukuksuz olduğu kadar, vatandaşın ödeme gücünü zorlayacak rakamlardır” dedi.
Bahsi geçen ücretlerin 24 Ocak 2015 tarih 29246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre hukuksuz olduğunu söyleyen Onan yazılı açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “28 Ekim 2017 tarih ve 30224 sayılı Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin, Hizmetin kısıtlanması ve durdurulması başlıklı 17/1 maddesi tüketici haklarına karşı tek taraflı ve müzakere edilmeden servis ve hizmet sağlayan firmaları koruyan zorunlu bir şart olarak tarafımızdan değerlendirilmektedir. Bu maddenin iptali için idari yargıya başvuru yapılarak, tüketicinin korunmasına yönelik adımlar atılmalıdır.
Aynı durumda elektrik abonelerinden kapama açma ücreti altında ilave ücret alınmaktadır. Elektrik temel bir ihtiyaç olduğu için kesilmesi doğru değildir. Kesme ihbarnamesi tüketiciye gönderilmeden, kesme işlemine gidilmesi ve açma-kapama ücretinin tüketiciden istenmesi elektrik idaresi için ek gelir anlamına gelmektedir. Kaldı ki, fiilen de kesme-bağlama işlemi yapılmıyor. Tüketiciler ödedikleri ücretin iadesini Tüketici hakem heyetine başvurarak paralarını geri alınabilir. Bu sebeple de resmi müracaat ile ödedikleri ücretin iadesini istemeleri gerekmektedir. Kapama ve açma ve ya hizmet kısıtlaması ve kapama adı altında tanımlanarak bu kapsamda alınan ücretlerin Türk Borçlar Kanunu’nun ‘sebepsiz zenginleşmenin’ açıklandığı 77- 82’nci maddelerine de aykırıdır. Yasa, yönetmelik ve sözleşmelerde olmayan herhangi bir ücretin tüketiciden talep edilmesini ve tahsil edilmesi ‘hukuka aykırı’ bir durumdur.”
(Aliye ÖNCEL)
 

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