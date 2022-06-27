Vatandaştan Belediye’ye“otobüs” teşekkürü
Çorum Belediyesi tarafından şehir içi toplu ulaşıma kazandırılan 4 adet minibüs ve 5 adet otobüs Gazi Caddesi’nde görücüye çıktı. Yeni araçları inceleyen vatandaşlar toplu ulaşıma yönelik çalışmalarından dolayı Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti.
Güncel 27.06.2022, 19:54
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Toplu ulaşımda araç filosunu güçlendiren Çorum Belediyesi hizmet kalitesini artırıyor. Çorum Belediyesi yeni aldığı 5 adet otobüs ve 4 adet minibüsü araç filosuna dahil etmişti. Gazi Caddesi’nde sergilenen otobüs ve minibüsler vatandaşların beğenisini topladı.
Yeni alınan otobüs ve minibüsler önümüzdeki günlerde yolcu taşımaya başlayacak.
(Haber Merkezi)
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