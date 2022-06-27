Vatandaştan Belediye’ye“otobüs” teşekkürü

Toplu ulaşımda araç filosunu güçlendiren Çorum Belediyesi hizmet kalitesini artırıyor. Çorum Belediyesi yeni aldığı 5 adet otobüs ve 4 adet minibüsü araç filosuna dahil etmişti. Gazi Caddesi’nde sergilenen otobüs ve minibüsler vatandaşların beğenisini topladı.

Yeni alınan otobüs ve minibüsler önümüzdeki günlerde yolcu taşımaya başlayacak.



(Haber Merkezi)

