“Vatandaşına en fazla borç para veren ülke Türkiye”

Esnafın, çiftçinin, çalışanların salgın döneminde canlarıyla cüzdanları arasında sıkıştığını belirten Öztrak, “Bizim de içinde olduğumuz gelişen ve orta gelirli ülkeler 2020’de milli gelirlerinin yüzde 3,6’sı kadar bütçeden doğrudan destek verdiler. Peki biz ne yaptık? Biz milli gelirimizin sadece yüzde 1’i onların dörtte biri kadar destek verdik. Türkiye bu süreçte vatandaşına en fazla borç veren ülke oldu. Esnafı, çiftçiyi vatandaşı borca batırdık. Şu anda aşırı borçlu bir ekonomimiz var. Bütün dünyada kabul edilen bir gerçek var. Bu korona dünya savaşı gibi. Korona salgını bittiğinde hangi ülkeler esnafını hızla yeniden üretime geçirebilecek, kobilerine üretim yaptırabilecek. İnsanları yeniden hızla çalışabilecek durumda tuttuysa bu savaşın kazananı o ülkeler olacak” dedi. (Haber Merkezi)

