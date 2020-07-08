Vatandaş kurallara uymayan işletmeyi şikayet edebilecek

Vali Mustafa Çiftçi yönetiminde bir toplantı yapan Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, işletmelerde denetimin artırılacağı ve kurallara uymayanların şikayet edilmesi gerektiği kararını aldı. Vatandaşların kurallara uymayan işletmeyi 155, 156 ve 112’yi arayarak şikayet edebileceği vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı’nın 30 Haziran tarihli genelgesi uyarınca Covid19 salgınının görüldüğü andan itibaren salgının kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve salgının/bulaşmanın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alındığı ve uygulamaya geçirildiği, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesinin sağlandığı hatırlatıldı.

Bu amaçla berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaşım, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, park/piknik alanları vb. yerler, dernek lokalleri, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerlerinin faaliyetlerinde uymaları gereken kurallar ve alınması gereken önlemlerin belirlendiği, hayatın her alanı için geçerli olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanına yönelik belirlenen kural ve esaslara, gerek işletmeler gerekse vatandaşlar tarafından riayet edilmesinin salgınla mücadele açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Toplantıda bu kapsamda söz konusu işyerlerinin düzenli olarak ayda en az bir kez denetleneceği, vatandaşın kurallara uymayanları ihbar etmesi konusunda bilgilendirme yapılacağı, kurallara uymayanlar hakkında adli işlemlerin başlatılması kararı da alındı.

(Haber Merkezi)