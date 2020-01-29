“Vatan ve bayrak sevgisi olan bir nesil bekliyoruz”

İl Milli Eğitim Müdürü Sarı başkanlığında İmam Hatip Liseleri’nde uygulanmakta olan faaliyetlerin 1.dönem sonu izleme ve değerlendirmesi ile ilgili istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşma yapan Yakup Sarı, “Eğitimin muhatabı insandır. İnsan da hem maddi hem manevi boyutları olan bir varlıktır. İnsan olmaya yönelik bir potansiyel ile dünyaya gelen insan ancak maddi ve manevi boyutlarıyla dengelenmiş bir eğitimle, dengeli bir insan olur. Anne karnında başlayan yolculuğun, toprakla buluşana kadar insanın aldığı eğitim, sadece bireyi değil bütün ulusu etkiler. Bu manada öğrencilerimizin ilgileri doğrultusunda yapılan doğru yönlendirmeler için her okulumuza büyük görevler düşmektedir. 2. Dönemde yapılacak faaliyetlerin daha verimli, güzel ve etkin uygulamaların yaygınlaşması açısından büyük bir önem arz etmektedir” dedi.

Toplantının devamında; il genelindeki İHL’lerin eğitim-öğretimi değerlendirilirken, eğitim öğretim yılı boyunca yapılacak etkinlikler, yarışmalar ve öğrencilerin mesleki, akademik ve sosyal kültürel alanda becerilerinin geliştirilmesi için uygulanacak projeler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Milli Eğitim Müdürü Sarı daha sonra Çorum İmam Hatip Ortaokulları Müdürleri ile de biraraya geldi.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Dönem Sonu Çorum İmam Hatip Ortaokulları Müdürleri Toplantısı, Suheybi Rumi İmam-Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirildi.

Çeşitli gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, imam hatip ortaokulları her yönüyle değerlendirildi. Yakup Sarı; “Eğitimin çıtasını yükselteceksek bunu sizlerle birlikte yapacağız. Okul müdürlerimiz ve beraberlerinde öğretmenlerimiz okullarımızın başarısını artırmak için var gücüyle çalışmalıdır. Sizlerden tüm insanların faydasına olacak, insanlara örnek olacak, ahlakıyla, irfanıyla, edebiyle her türlü değerlerimiz ile teçhiz edilmiş yüreğinde vatan, millet bayrak sevgisi olan bir nesil bekliyoruz” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)