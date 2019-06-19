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Valilik’ten yeni yağış uyarısı

Çorum Valiliği’nden gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılarak, vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Valilik’ten yeni yağış uyarısı

Çorum Valiliği’nden gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılarak, vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 00:05
Valilik’ten yeni yağış uyarısı

Valilik’ten yapılan gök gürültülü sağanak yağış uyarısı sonrası, yağış Çorum’da etkisini göstermeye başladı.

Vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istenilen açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, bölgenin iç kesimlerinde (Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun, Sinop, Ordu ve Kastamonu’nun iç kesimlerinde) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

(Haber Merkezi)

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