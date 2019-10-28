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Valilik’ten kamu ve hastane hizmeti memnuniyet anketi

Çorum'da kamu ve hastane hizmetlerinden memnuniyet anketi düzenlendi.

Valilik’ten kamu ve hastane hizmeti memnuniyet anketi

Çorum'da kamu ve hastane hizmetlerinden memnuniyet anketi düzenlendi.

28 Ekim 2019 Pazartesi 23:12
Valilik’ten kamu ve hastane hizmeti memnuniyet anketi

Çorum Valiliği İl İl Etüd ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Valiliğin ana hedeflerinden birinin kamu hizmetlerinde kalitenin ve verimliliğin artırılması olduğu hatırlatıldı.

Bu kapsamda kamu hizmetlerinden yararlananlarla doğrudan temasa geçilerek kamu kurumlarının ve kamu personelinin hizmet kalitesinin ne durumda olduğu, bunun sonucuna göre ulaşılması gereken hedefler için gereken tedbirlerin değerlendirilmesi için iki ayrı anket düzenlendiği de vurgulandı.

Bu maksatla iki ayrı link verilerek anket formları düzenlendiği, vatandaşların sorulara objektif cevap vermesinin istendiği açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Çorumlu vatandaşlarımızın bu formları doldurması Valiliğimizin ulaşmak istediği hedefleri gerçekleştirmesinde büyük önem taşımaktadır. Anket formları iki ayrı kategoride hazırlanmıştır. Linklerde yer alan anketteki soruları tüm vatandaşlarımızın objektif bir şekilde yanıtlayarak ankete katılması, kaliteli hizmet sunmayı hedefleyen kamu kurumlarımız için bu büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızdan beklenen; hizmet aldığı kurumu/hastaneyi baz alarak, verilen sorulara uygun cevabı vermeleridir. Vatandaşlarımızın göstereceği hassasiyete ve katılımlarına teşekkür ederiz”

Buna göre anketlerin linkleri şu şekilde açıklandı;

1-Hastane Hizmetlerinden Hasta Memnuniyet Anketi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSJUZ702L32111iDIJ3PiqyxXNySWTmiqsxQ2rIJdLCsa0Zw/viewform

2-Kamu Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyet Anketi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwe4qJENJLkCZAWw3Rud3-NfzMsGfCD73jKbaVw_5oxvTHBQ/viewform

(Volkan SINAYUÇ)

Son Güncelleme: 28.10.2019 23:14
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