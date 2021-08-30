Valilik’te tebrikleri kabul ettiler

Valilik makamında düzenlenen törende Vali Vekili Recep Yüksel, İl Garnizon Komutanı Personel Kıdemli Albay Ferhan Işık ile Çorum Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü, Zafer Bayramı kapsamında tebrikleri kabul etti.



Törene CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Hitit Üniversitesi Rektörü Dr. Ali Osman Öztürk, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kamu görevlileri katıldı.

Valilikteki tebrik töreninin ardından kutlamalar Kadeş Barış Meydanı’nda devam etti.



(Volkan SINAYUÇ)

