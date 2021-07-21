Valilik ve Belediye’den ortak bayramlaşma

Valilik bahçesinde gerçekleştirilen bayramlaşmaya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, hemşehrimiz Bekir Şahin, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Baro Başkanı Kenan Yaşar, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Uzunoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, esnaf odalarının başkanları, STK temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile yurttaşlar katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda protokol üyeleri kısa birer konuşma yaparak, tüm yurttaşların Kurban Bayramı’nı kutladılar.

(Taner ŞİMŞEK)