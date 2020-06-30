Valiliğe tırpanla geldi, polisi alarma geçirdi
ÇORUM'da, haşhaş üreticisi Eser Can'ın elinde tırpanla valilik önüne gelmesiyle polis ekipleri, harekete geçti. Kotayı aştığı haşhaş ürününün imha edilmesi kararına tepki gösteren üretici, polis tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi'ne götürüldü.
Güncel 30.06.2020, 15:26 30.06.2020, 15:46
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Çorum'da, saat 11.30 sıralarında, elinde tırpanla valilik binası önüne gelen haşhaş üreticisi Eser Can, polisi alarma geçirdi. Elindeki tohumları yere atan üretici, kotayı aştığı haşhaş ürününün imha edilmesi kararına tepki gösterdi. Vali Mustafa Çiftçi ile görüşmek isteyen Can'ın elindeki tırpan, polis tarafından alındı. Ekiplere derdini anlatan Can, "Ektiğim haşhaşlar büyüdü. Büyüyene kadar da kontrol edilmedi. Benim 50 bin liradan fazla borcum var. Şimdi kalkmışlar, 'kotayı aştın' gerekçesiyle ürünümü imha etmek istiyorlar. Ben hakkımı arıyorum” dedi.
Sakinleştirilen Eser Can, polis tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi’ne götürüldü.
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