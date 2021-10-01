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Valilerden Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Öztürk’e ziyaret
Güncel 01.10.2021, 00:51
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Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Amasya Valisi, hemşehrimiz Mustafa Masatlı, Samsun Valisi Doç.Dr.Zülkif Dağlı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve Tokat Belediye Başkanı Av.Eyüp Eroğlu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk’e nezaket ziyaretinde bulundular.
(Haber Merkezi)
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