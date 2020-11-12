Vali’den korkutan açıklama: “Hastanede yoğunluk arttı hastalar ilden ilçelere sevk ediliyor”

Vali Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında araçları denetledi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’in de katıldığı denetimlerde Çorum-Ankara kara yolu uygulama noktasında durdurulan araçlar incelendi. Sürücüleri maske ve emniyet kemer kullanımı konusunda denetleyen Çiftçi, ayrıca yolculara da seyahat esnasında uyulması gereken kuralları içeren broşürlerden dağıttı.

MASKE VE HES KODU DENETİMİ

Çiftçi, denetimin ardından gazetecilere, 634 ekip ve 1461 personelin katılımıyla genel amaçlı uygulamalar yapıldığını söyledi. Araçların denetlendiğini belirten Çiftçi, “Servis araçlarını, yolcu otobüslerini denetledik. Maske kontrolü yaptık, HES kodu denetimi gerçekleştirdik. Servislerde fiziki mesafeye dikkat edilip edilmediği gibi konuları denetledik” dedi. Ayrıca umuma mahsup istirahat ve eğlence yerlerinde denetimlerin sürdüğünü kaydeden Vali Çiftçi, “İbadethanelerde, spor tesislerinde ve diğer bütün kamuya açık alanlarda da uygulamalarımız devam ediyor. Bütün bu uygulamalarımızın gayesi vatandaşlarımızın, toplumun sağlığını korumaya yönelik” ifadesini kullandı.

TÜM VATANDAŞLARI UYARDI

Son günlerde dünyada ve Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum’da da vaka sayılarında artış olduğunu söyleyen Vali Çiftçi, “Hem vaka, hem normal serviste yatan hasta sayılarında, hem de yoğun bakım hasta sayısında bir artış var. Bu artışın önüne ancak alınan kurallara uymak suretiyle geçebiliriz. Tüm Çorumlu hemşerilerimizden rica ediyorum. Lütfen maske takmaya dikkat edelim, hijyen ve mesafe kurallarına uyalım” şeklinde konuştu.

“BANA BİR ŞEY OLMAZ DEMEYİN”

Son zamanlarda hastanede de yoğunluk olduğuna dikkat çeken Vali Çiftçi şunları söyledi: “Hastanede yoğunluk arttığından dolayı Osmancık olsun, Sungurlu olsun, İskilip olsun, Alacak olsun buradaki hastanelerimize de hasta sevkiyatına başladık. Bizim merkezdeki hastanemiz aynı zamanda bir pandemi hastanesi olduğu gibi normal hastalarımıza da hizmet veriyor. Trafik kazaları oluyor, kalp krizi oluyor, diğer vatandaşlarımızın tedavilerini de bu hastanemizde yürütüyoruz. Dolayısıyla bu hastanemizde bir yoğunluk oluştu. Yine hasseten rica ediyorum lütfen bu kurallara titizlikle uyalım, bana bir şey olmaz mantığından acilen kurtulalım.”