Vali’den, Boyraz Yem ve Hatap’ı ziyaret 

Vali Mustafa Çiftçi, Boyraz Grup bünyesindeki Boyraz Yem Fabrikası’nı ve Hatap Un Fabrikası’nı ziyaret etti.

Boyraz Yem’in üretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Çiftçi’ye, Hatap Değirmenleri’nde Latif Kavukçu tarafından, fabrika içinde kurulmuş, eski eşyaların ve makina ekipmanlarının sergilendiği müzeyi gezdirdi.

(Haber Merkezi)

