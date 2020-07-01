Vali Yardımcısı Demiröz babasını kaybetti
Çorum Alacalı Vali Yardımcısı İrfan Demiröz'ün babası Kavas Demiröz hayatını kaybetti.
Güncel 01.07.2020, 19:50 01.07.2020, 22:12
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Kavas Demiröz'ün cenazesi bugün İkindi Namazı'na müteakip Alaca'da Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenazeye Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Kırşehir Valisi hemşehrimiz İbrahim Akın, Çorum Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Alaca Kaymakamı Kürşat Atak, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, ailesi, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.
Çorum Haber merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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