Vali Mustafa Çiftçi talimat verdi.. 3’ü bir yerde” hizmeti o ilçelerde de başladı

Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamada 02.04.2018 tarihinde İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulan 3’ü bir yerde çalışması ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (T.C.K.K), pasaport ve sürücü belgesi işlemlerinin il-ilçe nüfus müdürlükleri tarafından verilmeye başlandığı belirtilerek, ilimizde de 11 ilçe nüfus müdürlüğünde mevcut olan ve Laçin, Dodurga ve Boğazkale ilçelerinde uygulanmayan 3’ü bir yerde sisteminin Vali Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla bu ilçelerde de uygulanmaya başlandığı bildirildi.

27 NİSAN İTİBARİYLE

Yapılan açıklamada, sürücü belgesi ve aynı zamanda umuma mahsus pasaport almak için Laçin, Dodurga ve Boğazkale ilçelerimizdeki vatandaşların il merkezine ya da komşu ilçe nüfus müdürlüklerine gittikleri hatırlatılarak, bu ilçelerdeki vatandaşların mağdur olmaması için Vali Çiftçi’nin talimatı ile 27.04.2022 tarihinden itibaren kendi ilçelerinde de T.C.K.K. hizmetinin yanı sıra sürücü belgesi ve umuma mahsus pasaport hizmeti almaya başlayacakları kaydedildi.

(Nurdan AKBAŞ)

