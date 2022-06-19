Vali Mustafa Çiftçi, Sanayi Mescidini yerinde inceledi

Vali Mustafa Çiftçi de sanayi mescidindeki çalışmaları yerinde inceledi. Mescitteki son durum hakkında Çorum Sanayi Sitesi Cami, Mescit Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Necmettin Uzun ve dernek yöneticilerinden bilgi alan Vali Çiftçi, Valilik olarak mescidin yapımına katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Mescidin kaba inşaatının kısa sürede tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çiftçi ayrıca İskilip Halk Eğitim Merkezi yetkililerini telefonla arayarak minber, mihrap ve kürsünün yapılması için talimat verdi.

Dernek Başkanı Necmettin Uzun da, mescidin yapımında kısa zamanda büyük yol kat ettiklerini vurgulayarak, “Mescidimize maddi ve manevi destek veren herkese Çorum Sanayi Sitesi Cami, Mescit Yaptırma ve Yaşatma Derneği olarak minnet borçluyuz” dedi.

Çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğinin altını çizen Uzun, kaba inşaatı biten mescidi bu yıl içerisinde hizmete açmayı planladıklarını ifade etti.

Vali Mustafa Çiftçi’ye mescit inşaatı incelemesinde Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım ve ÇESOB Başkanı Recep Gür de eşlik etti. (Haber Merkezi)

