Vali Mustafa Çiftçi “Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz”

İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Vali Çiftçi, “2020 yılı içerisinde son derece kurak bir mevsim yaşadık. Kuraklık halen de devam ediyor” dedi.

Çorum’un ne yazık ki yeterli derecede yağış alamadığını kaydeden Vali Çiftçi, “Çorum’un normalde yağış ortalaması 435 kilogramken, 2020 yılında bu miktar 290 kilograma kadar düştü. Ortalamanın çok altında bir yağış aldık” diyerek, kurak bir dönemden geçtiklerini dile getirdi.

Gerek içme suyu, gerekse de tarımsal sulama konusunda yurttaşların bilinçlenmesi için çalışmaların yapılması gerektiğini belirten Vali Çiftçi, ilgili kurumların bu konuda ivedilikle harekete geçmesi gerektiğini söyledi. (Haber Merkezi)