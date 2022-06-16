Vali Mustafa Çiftçi, kızının mezuniyet törenine katıldı

Asude Çiftçi’yi mutlu gününde babası Vali Mustafa Çiftçi ve annesi Azime Çiftçi yalnız bırakmadı.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2021-2022 Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy’un katılımıyla gerçekleşti.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Sultan Alparslan Kültür Merkezinde düzenlenen törende, ailelerin küçük yaşlarda gönderdikleri evlatlarının mezun olma gururu ve heyecanını hissedebildiğini söyledi.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurgül Kılınç da El Sanatları Bölümünden 12, İç Mimarlık Bölümünden 133, Moda Tasarımı Bölümünden 46, Peyzaj Mimarlığı Bölümünden 62 öğrencinin mezuniyet sevincinde bir araya geldiklerini aktardı.

İç Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Rabia Köse Doğan ise tarihin ışığında, günümüzün gereksinimlerine uygun, değişen teknolojiye bağlı, sanat ve bilimin evrenselliği içinde, araştırmacı, mesleki etik ve ahlaki değerlere sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından öğrencilere diplomaları takdim edildi. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin İç Mimarlık Bölümünden mezun olan kızı Asude Çiftçi’ye diploma takdim ettiği törene, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emrullah Eken, Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, öğretim elemanları ve aileler katıldı.

(İHA)