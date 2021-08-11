Vali, MÜSİAD heyetini ağırladı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Çorum Şubesi’nin 4. Olağan genel kuruluna katılmak üzere ilimize gelen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile genel merkez yöneticileri Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etti. MÜSİAD’ın çalışmaları ve Çorum sanayisi ile ilgili sohbetin yapıldığı ziyaret karşılıklı hediye takdimi ile son buldu.

(Aliye ÖNCEL)

