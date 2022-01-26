Vali Çiftçi’ye kalp ameliyatı teşekkürü
Çorum’da 7 yaşındaki küçük bir kız çocuğu, ailesi ile birlikte Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etti.
Güncel 26.01.2022, 18:12
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Alınan bilgiye göre Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde geçtiğimiz haftalarda kalp ameliyatı olan Zeynep isimli kız çocuğu sağlığına kavuşur kavuşmaz Vali Çiftçi’yi ziyaret etti.
Vali Çiftçi kendisine teşekkür ziyaretinde bulunan ikinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Zeynep’in sağlığına kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
(Volkan SINAYUÇ)
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