Vali Çiftçi’nin OSB ziyaretleri

Vali Çiftçi ve beraberindeki heyet önceki gün Çorum Organize Sanayi Bölgesi’ne gitti. Vali Çiftçi burada ilk olarak Salim Yönden’in sahibi olduğu, Kalıp Kesme, Sıvama, Plastik Kalıp, Konveyör Zincir, Alüminyum Telöre, Sasör Kasası ve Elevatör Kovası ve benzeri imalatları gerçekleştiren İmaj Kalıp firmasını ziyaret ederek çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

Vali Çiftçi daha sonra ise Mehmet Vahdettin’in sahibi olduğu, Bal Süzme Makinaları, Arıcılık Ekipmanları, vb. İmalatı yapan Benka firmasını da ziyaret etti.



(Haber Merkezi)

