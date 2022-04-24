Vali Çiftçi’nin koltuğuna Şahin ve Karabacak oturdu

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Adnan Menderes İlkokulu heyetini makamında kabul etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Adnan Menderes İlkokulu Müdürü Fatih Okumuş, okul öğretmeni ve 4. Sınıf öğrencileri Belinay Şahin ile Atakan Karabacak’ı makamında ağırladı.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden ve taleplerini dinleyen Vali Çiftçi daha sonra koltuğunu Belinay Şahin ile Atakan Karabacak’a bıraktı. Vali Çiftçi ziyaret sonunda genç valilere çeşitli hediyeler de verdi.



(Volkan SINAYUÇ)

