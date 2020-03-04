Vali Çiftçi’nin iade ettiği kararlar tekrar kabul edildi

Vali Mustafa Çiftçi’nin iade yazısında; İl Genel Meclisi’nin kendi görev ve yetkileri haricinde karar alıp araştırma yapmak üzere komisyonlar oluşturduğu, valilik makamı aracılığı ile konularla ilgili kurumlardan yazılı bilgi alınabileceği, basit konular için komisyon kurulması veya komisyonun çalışıyor gösterilmesinin etik olmadığını belirttiği ayrıca İl Genel Meclisinin görev ve yetkileri harici karar almaması gerektiğini dile getirdiği vurgulandı.

İade yazısının okunmasının ardından meclise iade edilen tarımda çalışan kadın ve erkek sayısı ile ilgili önergenin Tarım ve Hayvancılık komisyonuna havale edilmesi, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili önergenin araştırılması için Araştırma ve Geliştirme Komisyonuna havale edilmesi ile kazılarda çıkan eserlerin durumu hakkındaki önergenin görüşülmesi için Turizm komisyonuna sevk edilmesi konusu değişiklik yapılmadan aynen kabul edildi.

Konuyla ilgili bilgi veren İl Genel Merkezi Başkanı Osman Günay, alınan kararların 37 üyeden 34’ünün kararı ile alındığını kararların tekrar gönderilmesi durumunda Valiliğin imzalamaması halinde de geçerli sayılacağını ancak mahkemeye başvuruladabileceğini dile getirdi.

Ak Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Bektaş da konuşmasında Çorum meclisinin hizmet konusunda büyük yol katettiğini, henüz kilittaşının ne olduğunu bilmeyen iller bulunduğunu belirterek önergelerin ön komisyonda incelenerek verildiğini bu bakımdan tüm üyelerin vicdanının rahat olduğunu söyledi.(Erkan BAYATLI)