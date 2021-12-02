Vali Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi Alaca'yı ziyaret etti

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi'nin Alaca ilçe ziyaretine, Vali Yardımcısı Tamer Orhan’ın eşi Gülşen Orhan, Alaca, Mecitözü ve Ortaköy ilçelerinde görev yapan kaymakamların eşleri ve Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu’nun eşi de eşlik etti.

İlçe ziyaretleri kapsamında ilk olarak Alaca Halk Eğitim Merkezi’ne gelen Çiftçi, kursiyerlerle ve kurs öğreticileri ile sohbet ederek el emeği, göz nuru ürünleri düzenlenen sergiyi inceleyerek HEM faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Alaca HEM ziyareti sonrasında Alaca Engelliler Derneği’ni ziyaret eden Çiftçi, dernek yöneticileri ve dernek üyeleri ile bir araya geldi. Ziyarette, Alaca Engelliler Derneği tarafından açılan engelli araçların tamir atölyesini gezen Azime Çiftçi ve beraberindekiler, yapılan engelli araç tamiratları hakkında bilgi aldı.

Azime Çiftçi, Alaca ilçe ziyaretine; Kaleli Kız Yurdu, 4-6 yaş Fatih Anaokulunu ve Hanife Hatun Kur’an Kursu ile devam etti. Burada yurt ve kurs yöneticilerinden öğrencilerin eğitimleri hakkında bilgiler aldı. Öğrenciler ile bir arada bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, burada bulunan öğrencilerle bir süre sohbet etti, istek ve taleplerini dinledi.

Azime Çiftçi ve beraberindeki heyet eğitim kurumları ziyareti sonrasında; şehit ailesi ziyareti ve hane ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı.

(Aliye ÖNCEL)

