Vali Çiftçi’nin Ankara ziyaretleri

Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na aday gösterilen ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na seçilen hemşehrimiz Bekir Şahin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Valin Mustafa Çiftçi, Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca’yı da tebrik etti.

Vali Çiftçi, bir süre önce Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na atanan Çorumlu Prof. Dr. Ahmet Yaramış’a da “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

(Haber Merkezi)