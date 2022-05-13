Vali Çiftçi’nin Ankara ziyaretleri
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk ile birlikte Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Güncel 13.05.2022, 23:46
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Vali Çiftçi ve Rektör Öztürk, Anayasa Mahkemesi Üyesi, hemşehrimiz Kenan Yaşar’ı, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Musa Yıldız’ı ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz’ı ziyaret ettiler. Çiftçi ve Öztürk ayrıca, Önder Ankara İmam Hatipliler Derneği’nde de anı fotoğrafları çektirdiler.
(Haber Merkezi)
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