Vali Çiftçi’nin Ankara ziyaretleri

Vali Çiftçi ve Rektör Öztürk, Anayasa Mahkemesi Üyesi, hemşehrimiz Kenan Yaşar’ı, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Musa Yıldız’ı ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz’ı ziyaret ettiler. Çiftçi ve Öztürk ayrıca, Önder Ankara İmam Hatipliler Derneği’nde de anı fotoğrafları çektirdiler.

(Haber Merkezi)

