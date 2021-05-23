Vali Çiftçi’den yeni kaymakamlara tebrik

Vali Çiftçi ve beraberinde İl Jandarma Komutanı Kd. Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ve diğer yetkililer ile birlikte Laçin, Dodurga ve Oğuzlar İlçesi’nde yeni göreve başlayan kaymakamları makamlarında ziyaret ederek tebrik etti.



Vali Mustafa Çiftçi ve beraberindeki ilk olarak yol üzerinde bulunan Çorum-Laçin İl Yolu Heyelanlı Kesim Kırkdilim Geçişi Tünel İnşaatı firması Taşyapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin şantiyesini ziyaret ederek firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Heyet daha sonra yeni göreve başlayan Laçin Kaymakam Vekili İbrahim Coşkunaslan, Oğuzlar Kaymakamı Onur Alp Bıçakcı ve Dodurga Kaymakam Vekili Murat Karnap’a ziyarette bulundu. Kaymakamlıklar önünde ilçe yetkilileri tarafından karşılanan heyet daha sonra Kaymakamlık makamında Coşkunaslan, Bıçakcı ve Karnap’ı tek tek ziyaret ederek hem yeni görevlerinden dolayı tebrik etti hem de başarı dileklerini iletti.

Vali Çiftçi ve beraberindeki heyet ayrıca ilimiz Dodurga ilçesinde bulunan Tıbbi Aromatik Bitki Tesisi’ni de ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



(Haber Merkezi)

