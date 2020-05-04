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Vali Çiftçi’den Vefa ekibine teşekkür

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı’nın tüm dünyayı etkisi altına alın yeni tip Koronavirüs ile mücadele kapsamında Mart ayının ortalarında aldığı 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın evden dışarı çıkmalarının kısıtlanması ve daha sonra alınan 20 yaş altındaki gençlerin sokağa çıkmasının yasaklanması uyarınca ilimizde kurulan “Vefa Sosyal Destek Grubu” çalışanlarını ziyaret etti.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 22:13
Vali Çiftçi’den Vefa ekibine teşekkür

Valilik koordinasyonunda İl Müftülüğü, Belediye, AFAD, Milli Eğitim Müdürlüğü, PTT Başmüdürlüğü, Emniyet, Jandarma, Kızılay, başta olmak üzere bir çok kurum ve kuruluşun desteği ile oluşturulan Vefa Sosyal Destek grupları tarafından bugüne kadar merkezde 50 binin üzerinde vatandaşa hizmet götürüldüğü açıklandı.

Bu kapsamda Vali Mustafa Çiftçi de İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve İl Müftülüğü bünyesinde çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu’nu ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Çiftçi, daha sonra Vefa sosyal destek grubu çalışanlarına üstün gayret ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Vali Çiftçi ayrıca Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde görev yapan “Seyahat İzin Kurulu” çalışanlarını ziyaret ederek hem çalışmalarla ilgili bilgi aldı hem, hem de üstün gayret ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

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