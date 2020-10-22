Vali Çiftçi’den Şeker’e ziyaret

Geçtiğimiz haftalarda bu yıl ki kampanya dönemini başlatan Çorum Şeker Fabrikası’nı ziyaret ederek Genel Müdür Kemal Ateş’i ziyaret eden Vali Mustafa Çiftçi fabrikanın çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

Şeker Fabrikası Genel Müdürü Kemal Ateş de nazik ziyareti için Vali Çiftçi’ye teşekkür etti.

(Haber Merkezi)