Vali Çiftçi’den şehit ailesine taziye ziyareti
Vali Mustafa Çiftçi, Ağrı’nın Doğubayazıt kırsalında bölücü terör örgütü PKK’lı hainlerle çıkan çatışmada şehit olan Emre Dokumacı’nın İskilip’te bulunan evine giderek ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Güncel 14.10.2020, 18:45
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Konu ile ilgili olarak Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi, Doğubayazıt İlçesi Ağrı Dağı Bölgesi Hamiske Mevkiinde hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan J. Asb. Kd. Çvş. Emre Dokumacı’nın İskilip ilçemizde ikamet eden ailesine taziye ziyaretinde bulundu” denildi. (Haber Merkezi)
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