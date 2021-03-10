Vali Çiftçi’den resmi ilanlarla ilgili genelge: “Doğrudan temin usulü, genel ihale yöntemi değil”

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 9 Mart 2021 tarihli resmi ilan genelgesiyle, Çorum ilinde tüm kaymakamlıkları, belediye başkanlıklarını, kamu kurum ve kuruluşlarını, mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinin, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılması ve Basın İlan Kurumu aracılığıyla süreli yayınlarda, ilgili mevzuatlara göre neşrinin gerçekleştirilmesi gerektiğini konusunda uyardı.

“Doğrudan Temin” usulünün genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması gerektiğine dikkat çeken Vali Çiftçi, genelgesinde, doğrudan temin usulünden yararlanmak amacıyla yapım işlerinin, mal ve hizmet alımlarının bölünmemesini, Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen özel koşulların dışına çıkılmamasını, resmi ilanların neşrinin mevzuatlara göre sağlanması suretiyle, rekabet ortamının oluşturulmasını ve olası iptallerin önüne geçilmesini istedi. (Haber Merkezi)