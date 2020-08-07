Vali Çiftçi’den pazarda denetim

Vali Çiftçi önceki gün öğleden sonra Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ile birlikte Saat Kulesi civarında toplu taşıma araçları ve diğer motorlu taşıtlara yönelik yapılan denetime katılmıştı. Vali Çiftçi ve Emniyet Müdürü Gülser daha sonra Gazi Caddesi üzerinden yürüyerek Valiliğe kadar çıktı. Çiftçi ve Gülser bu gezide çevredeki esnaf ve vatandaşlarla da sohbet etti.

Vali Çiftçi, bugüne dek yapılan en kapsamlı denetimde Gazi Caddesi’ndeki işyerlerinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına bakarken, caddedeki vatandaşlara da maske takmanın ve sosyal mesafeyi korumanın ne kadar önem taşıdığı konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Çiftçi daha sonra kapsamlı denetimde Buharaevler Mahallesi’nde kurulan Perşembe Pazarı’na giderek burada hem esnafı denetledi hem de vatandaşa maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı.

Vali Çiftçi’ye denetimde İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Zabıta Müdürü Fatih Sak ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz da eşlik etti.

Pazarcılara ve pazarda alışveriş yapan vatandaşlara sosyal mesafe ve konusunda uyarılarda bulunan Vali Çiftçi, Çorum’da artan vakalara dikkat çekerek halkın daha dikkatli olmasını istedi.

(Volkan SINAYUÇ)