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Vali Çiftçi’den pazar denetimi

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyet semt pazarında denetimi yaptı.

Güncel 20.12.2020, 19:11
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Vali Çiftçi’den pazar denetimi

Vali Mustafa Çiftçi, koronavirüs önlemleri kapsamında kısıtlama başlamadan beraberinde İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Fevzi Şeker ile birlikte semt pazarına giderek pazar esnafını maske ve eldiven kullanımı yönünden denetledi.

Çorum Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz’ın da hazır bulunduğu ziyarette Vali Çiftçi, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi tarafından alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.

(Haber Merkezi)

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