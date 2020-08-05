Vali Çiftçi’den Konya ziyaretleri
Vali Mustafa Çiftçi, Konya Valisi Vahdettin Özkan’a hayırlı olsun dileklerini iletmesinin ardından bir dizi ziyarette bulundu.
Güncel 05.08.2020, 19:13
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Vali Çiftçi Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü’ yü de ziyaret etti.
(Haber Merkezi)
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