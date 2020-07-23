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Vali Çiftçi’den halka limonata

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Ayasofya Camii’nin açılması dolayısıyla vatandaşa limonata dağıttı.

Güncel 23.07.2020, 19:40
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Vali Çiftçi’den halka limonata

Vali Çiftçi, önceki gün Muradi Rabi Ulucami’de kılınan öğle namazı sonrasında Ayasofya Camii’nin ibadete açılması münasebetiyle vatandaşlara limonata ikramında bulundu.

Vali Çiftçi, limonataları bizzat kendisi ikram etti.

(Haber Merkezi)

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