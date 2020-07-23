Vali Çiftçi’den halka limonata
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Ayasofya Camii’nin açılması dolayısıyla vatandaşa limonata dağıttı.
Güncel 23.07.2020, 19:40
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Vali Çiftçi, önceki gün Muradi Rabi Ulucami’de kılınan öğle namazı sonrasında Ayasofya Camii’nin ibadete açılması münasebetiyle vatandaşlara limonata ikramında bulundu.
Vali Çiftçi, limonataları bizzat kendisi ikram etti.
(Haber Merkezi)
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