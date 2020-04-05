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Vali Çiftçi’den gönüllü maske yapanlara teşekkür

Vali Mustafa Çiftçi, ürettikleri 60 bin adet cerrahi maskeyi Çorum Erol Olçak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne teslim eden Çorum merkez ve ilçelerdeki halk eğitim merkezlerindeki gönüllü çalışanlara teşekkür etti.

Vali Çiftçi’den gönüllü maske yapanlara teşekkür

Vali Mustafa Çiftçi, ürettikleri 60 bin adet cerrahi maskeyi Çorum Erol Olçak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne teslim eden Çorum merkez ve ilçelerdeki halk eğitim merkezlerindeki gönüllü çalışanlara teşekkür etti.

05 Nisan 2020 Pazar 17:27
Vali Çiftçi’den gönüllü maske yapanlara teşekkür

Korona virüs ile mücadele kapsamında, Çorum Merkez Halk Eğitim Merkezi, İskilip Metin Alkan Halk Eğitimi Merkezi, Mecitözü Halk Eğitim Merkezi, Alaca Halk Eğitim Merkezi ve Sungurlu Halk Eğitim Merkezi’nde 60 bin adet cerrahi maske üretilerek Çorum Erol Olçak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne teslim edildi. Ayrıca Bilim Sanat Merkezi’nde de 3D yazıcılar ile koruyucu siper maske üretilerek bu sürece katkı sağlandı.

Okul ve kurumların Covid-19 ile mücadelesinde sağlık çalışanlarına yapmış olduğu katkılardan Vali Mustafa Çiftçi, emeği geçen tüm herkese teşekkür etti. (Haber Merkezi)

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